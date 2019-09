Vídeo mostra flanelinha sendo assassinado por rival em Manaus

Os dois flanelinhas se confrontaram | Foto: George Dantas/Em Tempo

Manaus - Na manhã deste sábado (14), um homem foi assassinado na avenida Itauba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo informações, uma rixa antiga entre dois flanelinhas culminou no assassinato de Diego Ferreira da Silva, de 27 anos.

De acordo com o capitão PM Leonardo Luz, motivados pela rixa, durante um encontro, os dois flanelinhas se confrontaram, com vítima e assassino, identificado como Daniel André Belém de Freitas, 29, se atacando com pedaços de madeira, até um deles não resistir aos ferimentos e morrer.

Ainda segundo o capitão, Daniel já possui passagem pela polícia por furto.

O assassino foi detido em frente a um supermercado na mesma região, bastante ferido por conta das pauladas proferidas por Diego antes de morrer, e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste, e, posteriormente, será levado para a delegacia.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realizar a remoção do corpo, após a perícia dar prosseguimento aos procedimentos legais na cena do crime.

A esposa de Diego estava com ele no momento da briga e ainda chegou a tentar apartar a briga, porém sem sucesso. Segundo o capitão Luz, a mulher não ficou ferida. Assista ao vídeo que mostra a mulher tentado separar o agressor e a vítima: