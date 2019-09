Adolescente é executado com 3 tiros na cabeça em chácara no Amazonas

Manacapuru - Um adolescente identificado pela polícia como Gabriel Souza da Silva, de 15 anos, foi executado com três tiros na cabeça na tarde deste sábado (14). O crime aconteceu em uma chácara abandonada, localizada na rua Benjamim Roberto, bairro São José, em Manacapuru, município distante 68 quilômetros de Manaus.

Não há informações sobre os suspeitos. De acordo com policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar do município, a vítima era conhecida por ser usuária de drogas e praticar pequenos delitos na localidade.

Ainda segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por acerto de contas. "Era um menor que costumava cometer roubos pelo bairro. A própria família relatou sobre o mau comportamento que ele tinha", informou um tenente da 9º BPM.

O policial ainda contou que um isqueiro e embalagens de entorpecentes foram encontrados ao lado do corpo do adolescente. "A chácara, onde ocorreu o crime, está abandona e pessoas frequentam o local para usar drogas. Ninguém soube informar quem cometeu o assassinato", contou o tenente.

Uma equipe da Polícia Civil de Manacapuru foi acionada para iniciar os trabalhos de investigação do caso.

O corpo do adolescente foi levado para o necrotério do cemitério do município, onde deve aguardar a remoção do Instituto Médico Legal (IML), para Manaus.