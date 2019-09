Ensaio ou plano frustrado? Seap nega fuga de presos no CDPM, em Manaus

Manaus - Neste domingo (15), três presos conseguiram escapar dos pavilhões do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8 da BR 174, rodovia federal que liga Manaus a Boa Vista (RR). A ação foi registrada por volta de meio-dia e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), não está caracterizada como tentativa de fuga do presídio.

Conforme o órgão, o trio subiu no telhado do pavilhão 06. A Seap informou, por meio de nota enviada pela assessoria, nesta tarde, que vai apurar a falta disciplinar e aplicar possíveis sanções aos envolvidos. As identidades dos presos não foram divulgadas à imprensa.