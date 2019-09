Homem é encontrado morto e amarrado em invasão dominada pela FDN

Manaus - Na tarde deste domingo (15), um homem, ainda não identificado, foi encontrado por moradores em um córrego na invasão Estrela de Davi, na Zona Leste de Manaus, com as mãos e pescoços amarrados. A área, segundo levantamento da polícia, é dominada pela facção criminosa Família do Norte (FDN), que briga pelo comando do tráfico de drogas em Manaus.

Um morador passava pelo local, de difícil acesso, quando avistou o homem flutuando no local. Em seguida, a testemunha avisou policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), que atenderam a ocorrência.

Segundo os moradores do local, a vítima morava nas proximidades da invasão.

A única identificação disponível até o momento é de que a vítima possuía uma tatuagem de escorpião no braço esquerdo. Próximo ao local de encontro do corpo há um muro com a sigla da FDN pichada – uma forma de tentar intimidar moradores e a polícia.

Ninguém, na região, confirmou ou levantou suspeitas de que a vítima tivesse envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com os agentes do Instituto Médico Legal (IML) , o corpo possuía sinais de agressões nas costas, o que pode ter sido a provável causa da morte até o momento da publicação desta matéria.

O corpo do homem foi removido e encaminhado ao IML, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para os procedimentos legais. O delegado presente no local optou por não se pronunciar para a imprensa.