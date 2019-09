Vídeo: cinco homens são executados por membros do CV em Manaus

Manaus - Cinco homens foram mortos a tiros e outros dois ficaram feridos em uma chacina ocorrida na noite de domingo (15), na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, os criminosos chegaram encapuzados em dois carros e desceram atirando contra sete pessoas, que estavam na frente de uma casa, na rua Elisa Lispector.

Durante a ação criminosa, Mário Jorge da Cunha Ramos, de 44 anos, José Augusto Brazão Barros, de 19 anos, Wendew Santos de Santos, de 18 anos, e Jailson Gouveia Almeida, de 38 anos, morreram no local. Afrânio da Silva Samir, de 31 anos, foi alvejado com três tiros no tórax e morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdez Aziz, na Zona Norte da capital.

Outras duas pessoas que estavam no local também foram alvo dos disparos da quadrilha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas.

Maxwell Rodrigues Ramos, de 22 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, com passagem por tráfico de drogas, foi levado com um tiro na perna e outro no tórax para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Já Fabrício da Silva Almeida, de 20 anos, primo de Maxwell, foi atingido com três tiros no braço esquerdo e um na coxa. Ele deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste. Os dois sobreviventes seguem internados e estáveis.

Os homens estavam na frente de uma casa

Conforme levantamentos da polícia, o ataque foi promovido por membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) contra integrantes da Família do Norte (FDN). Das sete pessoas baleadas, quatro não tinham antecedentes criminais.

Entre os alvos, a Polícia Civil identificou que Jânio da Silva Samir tinha passagens por roubo e tráfico de drogas. Ele estava com dois mandados em aberto no processo criminal e civil, este último por pensão alimentícia.

Até o momento ninguém foi preso. Uma das suspeitas da polícia é que as mortes tenham um elo com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região.

"Os moradores da área não deram muitas informações por medo de represálias. Mas tudo indica que o local do crime foi uma briga entre membros de facções criminosas rivais que lutam pelo poder do tráfico de drogas. Vamos aguardar a recuperação dos sobreviventes para que possamos chegar aos autores", disse o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). A chacina será investigada pela DEHS.

