Parque São Pedro: polícia investiga homicídios e aumenta policiamento

Manaus- A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) está nas ruas investigando os cinco homicídios e duas tentativas registradas na noite de domingo (15), na rua Santa Helena, Parque São Pedro , Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



Foram mortos Mario Jorge da Cunha Ramos, 46, Wendhew Santos Souza, 18, José Augusto Brazão Barros, 19, Jailson Gouveia de Almeida, 38, e Afrânio Rodrigues Samir, 20. Seguem internados no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, Maxwell Rodrigues Ramos, 22, e Fabrício da Silva Almeida, 20.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, as vítimas estavam em uma confraternização quando dois carros, um de cor branca e outro de cor prata, chegaram efetuando vários disparos de arma de fogo. Um dos veículos era um Corolla prata de placa não identificada. Na ocasião, quatro vítimas vieram a óbito no local e três foram conduzidas a uma unidade hospitalar. Entretanto, Afrânio da Silva Samir morreu a caminho do HPS Delphina Aziz, de onde o corpo foi removido.

Conforme a delegada Zandra Ribeiro, titular interina da DEHS, logo após o delito, policiais civis lotados no plantão da especializada estiveram no local do crime e coletaram informações preliminares da ocorrência. Ribeiro destacou, ainda, que as equipes de investigação da DEHS estão realizando diligência com o intuito de identificar e prender os envolvidos no delito, bem como desvendar a motivação do crime.

Foram constatadas no local diversas cápsulas de calibre PT 40. Segundo a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, uma equipe de investigadores está em campo para apurar o crime.

Quatro das sete vítimas já possuíam passagens pela polícia. Jailson possuía passagem por roubo; Afrânio respondia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo; Mário Jorge por roubo, e Wendhew possui registro no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) por injúria, dano e ameaça. Também foi encontrado um mandado de prisão do município de Manaquiri em nome de Afrânio da Silva Samir.

Conforme o coronel Bruno Azevedo, comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), viaturas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) estão no local do crime, fazendo uma saturação na área, assim como os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), os pacientes Maxwell Rodrigues Ramos e Fabrício da Silva Almeida deram entrada no HPS Delphina Aziz, realizaram exames e receberam atendimento médico. Posteriormente, Maxwell foi transferido para o HPS 28 de Agosto, aos cuidados da urologia e ortopedia, enquanto Fabrício foi encaminhado para o HPS Platão Araújo, aos cuidados da ortopedia e da cirurgia geral.

*Com informações da assessoria