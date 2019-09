Em Manaus, homem é morto com 10 facadas e vísceras ficam expostas

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (16), enrolado em um lençol e amarrado com fio elétrico, no ramal das Pedreiras com a rua Amazonas, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado após uma denúncia anônima feita ao 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

"Ao chegarmos ao local encontramos o corpo enrolado em um lençol. A vítima foi torturada e estava com as mãos, pés e pescoço amarrados com fio elétrico", explicou um policial militar.

Conforme informações, repassadas pela equipe da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o homem foi morto com 10 facadas, das quais nove atingiram o rosto da vítima, além de um golpe profundo na barriga, que deixou as vísceras expostas.

O homem segue sem identificação na sede d Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato.