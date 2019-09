Homem é condenado após xingar homossexual de 'bichona'

O ativista da causa LGBTQ+ Felipe Resende, conseguiu, através da justiça do Rio de Janeiro, a condenação de um homem que fez comentários homofóbicos contra ele. Ao comemorar a equiparação de LGBTfobia ao crime de racismo pelo STF em sua conta no Facebook, o rapaz foi atacado por esse senhor e, na mesma hora, Felipe decidiu tomar providências.



Na postagem, um senhor, ofendeu o rapaz e todos os gays em questão de ‘viado’ e ‘bichona’, após ser ofendido por Felipe, disse que “além de viado tinha cara de ser drogado”.

No mesmo instante, ele tirou ‘prints’ da página do Facebook e adicionou à queixa como prova. O réu foi condenado a pagar um título reparatório por danos morais no valor referente a R$ 10 mil.

O juíz ainda colocou nos autos que discursos de ódio que atentem contra a dignidade da pessoa humana não serão tolerados.