Sobrinha de “Zé Roberto da Compensa” é presa por tráfico de drogas

Manaus - A polícia prendeu na tarde desta segunda-feira (16), Vanessa Fernandes Soriano, de 31 anos, sobrinha do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”. A prisão ocorreu por volta das 16h, por investigadores do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que cumpriram um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas.

Conforme o delegado Sinval Barroso, diretor do DRCO, a mulher já havia sido presa durante a operação “Cidade das Trevas” , deflagrada no dia 14 de maio deste ano, que resultou na prisão de nove pessoas pertencentes a uma facção criminosa que atua na capital. Segundo o delegado, a infratora faz parte do segundo escalão do grupo criminoso e estava em liberdade provisória.

“Durante as investigações, constatamos que Vanessa comprou diversas passagens aéreas em datas diferentes de trechos entre Manaus, Fortaleza, Recife e Natal com o intuito de tentar despistar as diligências policiais, porém tínhamos a informação que ela estava aqui em Manaus. Como ela estava em liberdade provisória não poderia sair do Estado”, explicou Barroso.



Vanessa foi presa em via pública, no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 14 de junho deste ano, pelo juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, da 1ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).



Durante a abordagem policiais, as equipes apreenderam com a infratora dois carros, sendo um modelo Celta de cor preta e um modelo Etios de cor cinza.



Vanessa foi indiciada por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no DRCO, ela será encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), situado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria