Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado no Tarumã

A DEHS vai investigar o caso | Foto: Divulgação

Manaus - Um cadáver, do sexo masculino, foi encontrado na noite desta segunda-feira (16) por volta das 19h, na rua 38, do bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O corpo estava em estado avançado de decomposição, sem camisa, com calça e sapatos.

Moradores da localidade sentiram o odor forte e acionaram os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atender a ocorrência.

Profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizou a perícia do cadáver e após os procedimentos liberou o corpo para os funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O corpo foi levado a sede do IML para exame de necropsia e reconhecimento de familiares.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) darão continuidade as investigações do caso.