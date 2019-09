Operação na Zona Sul de Manaus mira membros de facção criminosa

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) deflagrou nesta terça-feira (17) a "Operação Cruzada" na Zona sul de Manaus. Mais de 300 policiais civis e militares estão cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão relacionados ao crime de tráfico de drogas contra suspeitos de envolvimento com organizações criminosas em 12 bairros da região.

As equipes policiais estão desde as primeiras horas da manhã cumprindo mandados, com o objetivo de dominar e ocupar o território. Ao todo, são 29 alvos. As investigações foram feitas pela Polícia Civil, através da Seccional Sul, com participação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Polinter.

Grupo Marte também participa da ação | Foto: Thiago Ribeiro/SSP-AM

A ação integrada tem coordenação do secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, do Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, e do delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos. Estão participando efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Corpo de Bombeiros.