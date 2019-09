Vídeo: passageiro surta em barco, é amarrado e acaba morto no Amazonas

Manaus - O autônomo Robson Lima Rabelo, de 36 anos, foi encontrado morto dentro de uma embarcação, na madrugada desta quarta-feira (18), durante uma viagem até Manaus. A vítima estava com mãos e pés amarrados.

Segundo informações da polícia, o barco “Comandante Severino Ferreira” atracou no Porto de Manaus, conhecido como "Roadway", por volta das 6h30, vindo do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

"Ele estava bêbado, teria furtado o celular de uma passageira e aliciado duas crianças, sendo uma de 10 anos e outra de 12 anos. Revoltados, os passageiros o agrediram", disse um policial militar, que preferiu não se identificar.

Versão do comandante

De acordo com o comandante da embarcação, Olivaldo, o passageiro estava transtornado e incomodando os demais passageiros. Ao se aproximar do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), Robson jogou no rio uma carteira porta-cédulas e depois pulou. O fato aconteceu por volta das 21h de terça-feira (17).

O homem estava com as mãos e pés amarrados | Foto: Josemar Antunes

"O passageiro estava muito inquieto e deixando as outras pessoas com medo. Durante a viagem, Robson foi acusado de furtar um celular e aliciar duas meninas. Ele se jogou no rio, mas foi resgatado. Em seguida, ele foi colocado dentro de um camarote com as mãos e pés amarrados com o intuito de contê-lo. Por volta das 3h de hoje, ele foi encontrado morto", comentou o comandante da embarcação.

Uma equipe da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), esteve no local para os procedimentos preliminares.

Conforme informações de um dos peritos, a causa da morte será esclarecida por meio de exames de necropsia, no Instituto Médico Legal (IML).

O barco atracou no Porto de Manaus | Foto: Josemar Antunes

Família

Familiares de Robson estiveram no local. Ao Portal EM TEMPO , a tia dele, de 62 anos, informou que o sobrinho tinha vindo para Manaus buscar uma prima e depois retornaria para Tefé.

Investigação

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), destacou que as testemunhas e os tripulantes serão ouvidos na sede da unidade policial. Imagens do circuito interno de segurança da embarcação também serão solicitadas no inquérito policial.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Sheyevena Nascimento/ TV Em Tempo