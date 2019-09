Criminosos se passam por passageiros e tocam o terror no 560

Manaus - Mais um ônibus do transporte coletivo de Manaus foi alvo de assaltos. Dessa vez, um ônibus da linha 560, da empresa Rondônia, foi o alvo dos criminosos.

O crime aconteceu, na noite de terça-feira (18), na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da Igreja Batista. Dois homens entraram no coletivo se passando por passageiros. Durante a viagem, a dupla anunciou o assalto.

Com armas de fogo, um dos criminosos chegou a efetuar tiros no teto do ônibus. Na ocasião, os passageiros ficaram assustados e alguns passaram mal.

Os dois criminosos, com o apoio de um terceiro suspeito, fugiram levando a renda e pertences pessoais dos passageiros. O caso foi registrado em uma unidade policial.