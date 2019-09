A caminho do trabalho, mulher é roubada, agredida e aliciada em Manaus

Manaus - Ao resistir a uma abordagem criminosa, uma mulher de 21 anos, que por medo pediu anonimato, foi assaltada, agredida e abusada sexualmente pelos suspeitos. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (18), no núcleo 23, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Diego Oliveira Castilho, de 26 anos, Keitiane Souza dos Reis, 24, e Jeberson Gomes dos Santos, 19, foram presos na tarde desta quarta-feira (18), suspeito de cometerem os crimes contra a mulher. E também foram apontados pela polícia como autores de uma serie de assalto naquela região da cidade.

"Por volta das 22h30, estava a caminho do trabalho quando eles me interceptaram. A mulher me agrediu porque eu não queria entregar o celular. Depois um dos homens pegou nas minhas partes intimas. Aquela área da cidade não tem iluminação pública, agora estou com medo", disse a vítima.

A mulher reconheceu os suspeitos, quando eles eram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ela registrou o caso.

O trio foi capturado pela 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no conjunto Canaranas. Com os suspeitos foram apreendidos um carro modelo Ônix, de cor preta, utilizado para cometer os crimes. Além de aparelhos celulares, produtos de roubo.

Diego, Keitiane e Jeberson foram indiciadas pelos crimes de roubo e abuso sexual. Eles devem permanecer no 6º DIP à disposição da Justiça.