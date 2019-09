Homem é preso com maconha e cocaína na Cidade Nova

Caio Victor Ambrósio Brandão, de 22 anos, foi preso com drogas | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus – Um homem identificado como Caio Victor Ambrósio Brandão, de 22 anos, foi detido na tarde desta terça-feira (17) com drogas. A apreensão aconteceu por volta das 17h em uma casa situada na rua Santa Maria Bertila, loteamento Campo Dourado, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

A operação foi realizada pelos policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que receberam informações da equipe de investigação, que Caio teria assumido o tráfico de drogas na localidade.

Com o suspeito foi encontrado cinco porções de maconha e uma porção de cocaína | Foto: Divulgação/PC-AM

“Durante diligências realizadas na casa de Caio Victor, encontramos, na varanda do imóvel, cinco porções de maconha e uma porção de cocaína. O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao prédio do 6º DIP. O material entorpecente foi apreendido e encaminhado à perícia”, relatou o delegado Jander Mafra, titular do 6º DIP.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e após os procedimentos cabíveis no 6º DIP, ele será levado para audiência de custódia.