'Diego' tenta escapar de criminosos, mas acaba executado no Japiim

Manaus - Diego de Souza Varjão, de 23 anos, morreu após ser atingido com seis tiros, na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com as informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Diego estava com um grupo de pessoas no Beco São Francisco quando um carro preto, de placa não identificada, chegou ao local.

Testemunhas relataram que os vidros do veículo foram baixados e os criminosos começaram a efetuar os disparos. Na ocasião, outras pessoas começaram a correr de forma aleatória para não serem alvejadas pelos tiros.

Durante a ação, Diego correu gritando em direção ao beco na tentativa de fugir e chamar atenção da vizinhança, mas acabou baleado e depois socorrido por familiares.

Entretanto, Diego chegou ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Coroado, na Zona Leste da capital, morto. A morte foi atestada por volta das 7h, pelo médico cirurgião Mauro Monteiro.

A reportagem tentou contato com os parentes da vítima, mas ninguém quis comentar sobre o assassinato. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o crime.