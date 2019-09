Assaltante é morto por 'justiceiro' durante ação criminosa em Manaus

Manaus - Rômulo Cavalcante Aragão, de 25 anos, foi morto com dois tiros, na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, após roubar uma motocicleta. O autor do crime não foi identificado pela polícia.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homicídio ocorreu por volta de 1h, na rua Zumira Bittencourt (antiga rua 4).

À polícia, moradores relataram que Rômulo e um comparsa, ainda não identificado, roubaram a motocicleta de um homem nas mediações do crime.

O crime aconteceu em rua do bairro Petrópolis | Foto: Josemar Antunes

Na ocasião, um homem que passava pelo local, chamado de "Justiceiro", sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os criminosos. Rômulo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o comparsa, mesmo ferido, ainda conseguiu pilotar a moto até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Coroado, no bairro Coroado, na Zona Leste.

Rômulo foi morto com dois tiros | Foto: Divulgação

Por conta da gravidade, o suspeito foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na mesma zona. Não há informações sobre a identidade do suspeito e estado de saúde.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia. O caso está sendo investigado pela DEHS.