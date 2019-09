Vídeo: jovem é executado por criminosos em carro na Zona Sul de Manaus

A dupla fugiu após o crime | Foto: Divulgação

Manaus – O jovem Ítalo Souza dos Santos, de 21 anos, foi assassinado a tiros, na tarde desta quinta-feira (19), na rua professor Carlos Mesquita, no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

Conforme informações do delegado George Gomes, do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), unidade policial responsável pelo registro de ocorrências na região, a vítima trabalhava em uma oficina, quando foi surpreendida por dois criminosos em um carro, de modelo e placas ainda não identificadas por testemunhas e nem a polícia.

Após os disparos, a vítima caiu no chão e morreu antes da chegada de uma equipe de socorro. O homem fiou caído em frente ao para-choque de um outro veículo, que estava estacionado na via. A motivação do crime ainda é desconhecida e a polícia levanta informações na cena do crime com testemunhas e vizinhos da vítima para tentar solucionar o caso e identificar os autores do crime.

