Avô de estuprou a neta no Pará por ter sido 'tentado pelo demônio'

Um homem de 54 anos foi preso por estuprar a neta de apenas 7 anos na cidade de Paraupebas, no interior do Pará. Na delegacia, ele confessou o crime a polícia, mas garantiu que estava sendo “tentado pelo demônio” quando abusou sexualmente da menina.



As investigações foram iniciadas após a esposa do suspeito, avó da menina, descobrir que ela tinha sido violada e resolver prestar denúncia. A identidade do avô não foi divulgada para preservar a vítima.

O acusado foi preso por estupro de vulnerável e encaminhado à cadeia de Rio Verde. Lá, ele ficará à disposição da justiça para julgamento.