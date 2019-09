Homem é preso por envolvimento em roubo de motocicleta

Gabriel Araújo da Silva, de 20 anos, preso por envolvimento no roubo da moto | Foto: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM

Manaus – Um homem identificado como Gabriel Araújo da Silva, de 20 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (18), suspeito de roubar uma moto avaliada em R$13 mil, junto com um comparsa. O crime aconteceu por volta das 17h, no dia (6) de maio desse ano, no bairro São José, zona leste da capital.

O mandado de prisão preventiva por roubo majorado, expedido dia (16) de setembro, foi cumprido pelos policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O delegado Ricardo Cunha, titular do 13º DIP informou que Gabriel e o comparsa, Elisandro Oliveira do Nascimento, abordaram a vítima, um homem de 49 anos, com uma arma de fogo renderam a vítima e pegaram a motocicleta, modelo Bros 160, cor preta.

A motocicleta é avaliada em R$13 mil, aproximadamente | Foto: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM

“Por meio de denúncias anônimas obtivemos a localização deles. Ao chegarmos ao local, os dois perceberam nossa aproximação e, imediatamente, abandonaram a moto e empreenderam fuga do lugar, escondendo-se num matagal naquela região. Então, apreendemos o veículo e o devolvemos, no dia seguinte, ao proprietário”, disse o delegado.

Após a prisão de Elisandro, investigações continuaram para localizar Gabirel, que foi encontrado na casa de um familiar, situada na rua Áustria, conjunto Parque das Nações, bairro Flores, zona centro-sul da capita.



Gabriel foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 13º DIP, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.