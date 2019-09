Operação combate transporte de carros roubados no Porto da Ceasa

Manaus- Uma operação conjunta entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), na noite da última quinta-feira (19), removeu 28 veículos por diversas irregularidades, além de fiscalizar nove balsas e 10 caminhões-cegonha na região do Porto da Ceasa, Zona Leste de Manaus. O objetivo da ação foi o combate ao transporte de carros roubados, além de fiscalizar veículos na região.



Durante a “Operação Defensa”, os agentes realizaram 563 abordagens policiais, além de aplicar 68 autos de infração. Do total de veículos recolhidos, a fiscalização recolheu 15 carros, 11 motos, um reboque e um trator. Foram recolhidas três Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 20 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Vários veículos foram removidos | Foto: Divulgação/Detran-AM

O coordenador do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Detran-AM), David Fernandes, ressaltou que a ação conjunta com outras instituições que fazem parte do sistema de Segurança Pública fortalece o combate ao crime, além de garantir uma maior eficiência nas ações policias.

“Uma das principais intenções da operação era recuperar veículos roubados para que os bens fossem devolvidos aos seus proprietários”, destacou Fernandes.

Os agentes realizaram 563 abordagens policiais | Foto: Divulgação/Detran-AM

A ação integrada faz parte da estratégia do sistema de Segurança Pública do Governo do Amazonas para a redução dos índices de criminalidade e de ocorrências no trânsito, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A fiscalização também busca promover a ordem e o bem-estar social no trânsito, além de eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações.

*Com informações da assessoria