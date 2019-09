Agentes de portaria são alvos de bandidos ao saírem do trabalho no AM

Manaus - Dois agentes de portaria foram baleados, no início da manhã desta sexta-feira (20), na avenida Torquato Tapajós, no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. As vítimas haviam acabado de deixar o local de trabalho.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os agentes foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta, de características não identificadas.

Durante a ação, eles foram alvejados com tiros nas pernas. Mesmo baleadas, as vítimas conseguiram pedir ajuda no condomínio Nova Vida, onde trabalham.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para a ocorrência. Um dos agentes deu entrada por volta das 7h55, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste. Ele foi atingido com um tiro na canela, que quebrou.

Já outro agente foi alvejado com um tiro na coxa. A vítima foi encaminhada para o 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. Ambos não correm perigo de morte.

Os criminosos não foram identificados. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).