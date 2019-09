Vídeo: PM e garimpeiros são presos após assalto e agressão na BR-174

O policial amazonense foi preso em Roraima | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O cabo da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Willams Alves Damião Ramos, 27, e mais dois garimpeiros, Luiz Gonzaga dos Santos Filho, 53, Vivaldo de Sousa Moura, 36, foram presos por suspeita de assaltar agentes de segurança na BR-174, na última quarta-feira (19).

O assalto aconteceu na BR-174, sentido Pacaraima, localizado ao norte do estado de Roraima. Os acusados forjaram uma falsa operação e espancaram as vítimas, além de exigirem dinheiro.

Os homens foram presos horas depois do crime e foram encontradas armas, munição e coletes à prova de balas de uso exclusivo da Polícia Militar do Amazonas. Um quarto envolvido está sendo procurado por envolvimento no crime.

O Comando Geral da Polícia Militar, por meio de nota, disse lamentar o ocorrido com o cabo da polícia e enfatizou que não compactua com abusos, excessos e comportamentos que contrariem a lei.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo