Vídeo: 54 quilos de drogas são apreendidas em embarcações no Amazonas

As drogas estavam em três embarcações | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

Manaus – Uma operação da Polícia Civil, entre quinta-feira (19) e sexta (20), apreendeu aproximadamente 54 quilos de cocaína e maconha. O material ilícito estava em embarcações vindas de três municípios do interior do Amazonas.

A operação felos Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). Em conjunto atuaram também policiais da Delegacia Fluvial (Deflu), DIP de Manacapuru e agentes da Receita Federal.

Os entorpecentes

Parte das drogas apreendidas foram encontradas no interior de um barco, vindo do município de Codajás ( a 240 quilômetros de Manaus). Em outra embarcação, vinda de Fonte Boa ( 678 quilômetros da capital), foram localizados mais 12 quilos de maconha do tipo “skunk”.

Equipe que atuou na operação | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

George Gomes, titular da DPM explicou que, na manhã de sexta-feira (20), a equipe apreendeu, em outro barco, mais dois quilos de maconha do tipo "skunk", vinda do município de Tefé.

“Fizemos a abordagem dos dois primeiros barcos no momento em que estavam atracados no Porto Fluvial do município de Manacapuru e o outro nas proximidades da orla de Manaus”, disse o titular.

As investigações continuarão para identificar suspeitos envolvidos no delito, como, fornecedores, transportadores e quem iria receber a droga na capital.

“Tivemos uma operação bem sucedida, contamos com o apoio dos cães Odin da Receita Federal e do Zeus da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Foram eles que encontraram os entorpecentes escondidos em caixas no porão dos barcos”, explicou o delegado Paulo Mavignier, titular da Denarc.

A população pode ajudar a polícia com denúncias anônimas ao disque-denúncia da SSP-AM, pelo número 181.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo