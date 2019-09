Maníaco faz sexo oral em bebê de 5 meses após estuprar a mãe dela

O estuprador em série Wellington Ribeiro da Silva, 52 anos, fez sexo oral em uma bebê de 5 meses, após estuprar a mãe dela. O crime aconteceu no Estado de Goiás.

Condenado por matar a companheira e os filhos dela de 3 e 10 anos, Wellington fugiu cadeia de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) no ano de 2013 e estava se escondendo em Goiás, onde tem envolvimento em 47 denúncias de estupro, incluindo o caso da mãe e do bebê.

Ele foi preso na última quinta-feira (12), pela Polícia Civil de Goiás, com apoio da PJC de Mato Grosso.

Das 47 acusações de estupro, exames de DNA comprovaram envolvimento dele em 22 casos. Conforme a polícia goiana, os números demonstram que ele é o maior maníaco sexual do Goiás e um dos maiores do Brasil.

Passagem por Mato Grosso

A vida criminosa de Wellington é antiga. De acordo com a Polícia Civil, ele foi condenado a 57 anos de prisão por ter cometido um triplo homicídio em Rondonópolis, no ano de 1997. O fato ficou conhecido como “Chacina do Monte Líbano”.

Investigações apontaram que ele comandava uma quadrilha envolvida em assaltos e assassinatos na cidade, enquanto mantinha o relacionamento com Luzia Pereira da Cruz.

A mulher tinha dois filhos de outros relacionamentos e foi acusada por Wellington de estar repassando informações sobre o seu bando para a polícia – por isso foi morta, com os filhos.

Foragido, no dia 07 de maio de 2011 ele foi preso em flagrante por estuprar uma mulher e fazer sexo oral na bebê de 5 meses, em Goiânia.

Ele chegou a apresentar um documento falso na delegacia, pois já tinha condenação em Mato Grosso, para onde acabou sendo transferido.