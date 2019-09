Menina de 8 anos morre após ser baleada no Complexo do Alemão

Mais uma criança entrou para a estatística da violência no Rio de Janeiro. A pequena Ágatha Vitória Sales Félix, de apenas 8 anos, morreu, na última sexta-feira (20), após ser baleada na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte.

A criança estava dentro de uma kombi com o avô, quando foi baleada nas costas. Segundo os moradores, PMs atiraram contra uma moto que passava pelo local, e o tiro atingiu a criança.

Ágatha Vitória ainda foi socorrida e levada para a UPA do Alemão e transferida para hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

Por volta das 10h, moradores do Alemão faziam um protesto, por ruas da comunidade, contra a morte da criança. Imagens publicadas na página do Voz das Comunidades mostram moradores caminhando pacificamente e pedindo paz na região.

Em nota, a PM informou que, por volta das 22h, equipes policiais da UPP Fazendinha foram atacadas em várias localidades da comunidade de forma simultânea. Os policiais revidaram à agressão e houve confronto. Ainda de acordo com a PM, após a troca de tiros, os policiais receberam a informação de que um morador havia sido baleado.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) disse que vai abrir um procedimento apuratório para verificar todas as circunstâncias da ação.