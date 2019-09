Enteada e padrasto são mortos em ‘tribunal do crime’, em Manaus

Manaus - Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e do Canil fazem buscas, na tarde desta quinta-feira (21), por dois corpos que estariam enterrados em uma área da invasão Monte Horebe , no Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o sargento Francisco Junior, da 26ª Cicom, um homem e enteada dele foram mortos por criminosos da invasão.

“A menina teria acusado o padrasto de estupro. Para puni-lo, os criminosos o mataram em um ‘tribunal do crime’. Porém, depois do assassinato, descobriram que a garota estava mentindo. Com raiva, eles a pegaram e a mataram também. Até o momento os corpos não foram encontrados”, informou o sargento.

Familiares das vítimas acompanham as buscas. A área, segundo a polícia, é de difícil acesso. “É uma área de mata fechada, mas vamos continuar as buscas”, disse o PM.

A invasão Monte Horebe é considerada uma área vermelha devido ao intenso tráfico de drogas. Criminosos da Família do Norte (FDN), facção que domina a invasão, imperam o medo nos moradores. Os nomes e idades das vítimas não foram informados.