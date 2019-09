Adolescente rouba carro e morre ao trocar tiros com a PM, no São José

Manaus - Ronald Luís da Silva Pereira, de 16 anos, morreu com um tiro nas costas, na noite de sábado (21), após uma intervenção policial na rua 4, conjunto Colina do Aleixo, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. Na mesma ação, Enos de Souza Xavier, de 21 anos, foi preso pela polícia.

De acordo com o delegado Daniel Leão, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a intervenção policial aconteceu por volta das 21h, após os criminosos roubarem um carro, modelo Siena, de cor vermelha e placa PHC-3743, de um motorista do transporte por aplicativos, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

"A guarnição da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu denúncia e localizou o veículo por meio de um dispositivo de rastreamento de veículos. Os policiais militares deram ordem de parada, mas foram ignorados. Um dos ocupantes apontou uma arma de fogo contra os policiais. Em um ato de defesa, os PMs efetuaram vários disparos contra os ocupantes do carro", explicou.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Durante a ação, Ronald foi atingido com um tiro nas costas e morreu no local. Enos acabou preso pela equipe policial. Com ele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Outro suspeito, ainda não identificado, foi baleado e levado para uma unidade hospitalar. O quarto ocupante do carro conseguiu fugir.

O delegado ressaltou, ainda, que outros dois homens, que estavam em outro carro e davam apoio ao quarteto, foram presos nas proximidades. Eles foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A dupla foi reconhecida pelo motorista de aplicativos.

No local do crime, uma mulher, identificada como Andreia, reconheceu Ronald. Segundo ela, o adolescente morava com avó na comunidade Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste da cidade.

O carro roubado foi devolvido para o dono | Foto: Josemar Antunes

"Ele era um menino bom, mas se perdeu com amizades erradas. Após ser abandonado pela mãe, passou a morar com avó, uma pessoa já bastante idosa. Ainda tentei levá-lo para frequentar a igreja, mas infelizmente o Ronald não quis e preferiu ficar no mundo do crime", lamentou.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A DEHS registrou o caso como intervenção policial, mas a ocorrência foi atribuída ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

Kevin Rodrigues Cardoso, de 22 anos, foi preso, e um adolescente de 17 anos, apreendido após roubarem um celular. O fato aconteceu na rua Rio Pardo, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre 38, com seis munições intactas e com numeração raspada.

Eles foram apresentados pela equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.