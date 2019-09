Vídeo: buscas continuam por corpos enterrados no Monte Horebe

Manaus – Continuam as buscas por dois corpos que possivelmente estão enterrados em uma área na invasão Monte Horebe , no conjunto Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Vítimas são padrasto e enteada.

De acordo com o tenente Nilton Neto, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), as buscas começaram desde quinta-feira (19), após Leilson de Souza Marinho, 35 anos, ser levado à força de casa por membros de uma facção criminosa.

“Leilson foi acusado de ter estuprado a própria enteada, de 11 anos. A suposta vítima contou essa versão para traficantes da área e os criminosos foram na casa dele e o levaram à força. Entretanto, há rumores que os criminosos descobriram que ela mentiu sobre o estupro e também a mataram”, disse Nilton.

Conforme informações repassadas à polícia, a menina criou a história porque estava chateada com a mãe. “Ela pediu para ir a um balneário dentro da invasão. Horas depois, a mãe foi ao local e a encontrou com uma adolescente de 13 anos, que tem envolvimento com os traficantes da área. Ela chamou atenção e a garota não gostou. Desde então, a menina ficou sem dar notícias e quando voltou, apareceu acompanhada de traficantes que arrastaram o padrasto de casa”, explicou o tenente.

Em relação ao estupro, a mãe da menina, segundo a polícia, desmente a versão da garota. O tenente ressaltou, ainda, que a equipe de buscas conta com efetivo de quatro policiais e dois cães farejadores. Ao logo deste domingo (22), foram percorridos mais de 50 km².

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também ajudam nas buscas. As equipes retornam ao local na manhã desta segunda-feira (23).

O Portal EM TEMPO entrou em contato com a família dos desaparecidos. Entretanto, os familiares preferiram não dar mais detalhes sobre a ocorrência.

A invasão Monte Horebe é considerada uma área vermelha devido ao intenso tráfico de drogas. Membros da Família do Norte (FDN) dominam a área e intimidam os moradores.

Assista à reportagem da TV Em Tempo: