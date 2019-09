Em meio a tiroteio, corpo de homem é retirado de cova em Manaus

Manaus - Após serem acionados para buscas de mãe e filho, identificados até o momento como Vanessa e Erlon, que estavam enterrados na invasão Estrela de Davi, no conjunto residencial Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, a polícia encontrou o corpo de um homem na noite deste domingo (22). A vítima estava enterrada em uma cova rasa com um tiro na nuca.

O homem, identificado como Soniaderson da Silva Xavier, de 21 anos, desapareceu na noite do mesmo dia, por volta das 21h, juntamente com a esposa e filho, de 11 anos. Eles foram sequestrados por integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN), que atuam na área da invasão.

Conforme levantamentos da polícia, Sonianderson estava devendo drogas e, por esse motivo, foi morto para servir de exemplo. A esposa da vítima e o filho foram assassinados no "Tribunal do Crime" para não ficarem como testemunhas.

As buscas contaram com o apoio de policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Tensão

Durante os trabalhos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), homens não identificados efetuaram tiros contra os policiais. Por conta disso, houve troca de tiros entre polícia e traficantes.

Em meio ao intenso tiroteio, o corpo da vítima removido para o Instituto Médico Legal (IML). As buscas pela mãe e filho devem continuar.