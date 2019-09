Jovem é presa com porção de cocaína no bairro Flores, em Manaus

Lenara foi autuada em flagrante por tráfico de drogas | Foto: Divulgação e Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - Policiais civis do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 8h30, Lenara Guerreiro Nunes, 19, com uma porção de cocaína. A prisão da infratora foi efetuada durante ação policial, na rua Macunaíma, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14º DIP, a equipe da unidade policial chegou até a infratora por meio de denúncia anônima feita na unidade policial, informando que uma jovem com as características físicas de Lenara estaria armazenando material entorpecente em um apartamento no endereço mencionado.

Imediatamente, nos deslocamos até o lugar e, durante revista no imóvel, encontramos uma porção de cocaína embalada. Ao perguntarmos à jovem sobre a procedência da droga, ela disse que não poderia informar, pois temia pela própria vida. A partir disso, a jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao prédio da unidade policial”, relatou Castilho

Flagrante

Lenara foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio do 14º DIP, ela será levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria