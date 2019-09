Ostentação: suspeito de trafico de drogas é preso em flutuante no AM

No momento da prisão, os policiais apreenderam com o infrator um veículo Chevrolet modelo Onix, de cor prata. | Foto: Divulgação

Manaus - O suspeito de trafico de drogas Jackson Pablo Gouvea Neves, de 26 anos, foi preso na noite do último domingo (22), enquanto se divertia e ostentava em um flutuante localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a Polícia Civil, Jackson foi surpreendido pela equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que recebeu deleções sobre o paradeiro do suspeito.

Por volta das 19h, os policiais foram até o flutuante e efetuaram a prisão de Jackson, no momento em que ele estava saindo do local.

“O elemento atuava enviando drogas para outros estados brasileiros, inclusive São Paulo (SP), em aviões comerciais, por meio de ‘mulas’, indivíduos que, conscientemente ou não, transportam droga em seu corpo. Jackson trabalha para um traficante conhecido como ‘Gugu’ que atua no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus”, informou Sinval Barroso, diretor do DRCO.

De acordo com o diretor do DRCO, no momento da prisão, os policiais apreenderam com o infrator um veículo Chevrolet modelo Onix, de cor prata.

Os mandados de prisão preventiva em nome do infrator foram expedidos no dia 7 de fevereiro de 2017, pelo juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota da 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute), e no dia 7 de junho de 2018, pelo juiz Roberto Santos Taketomi, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

Procedimentos

Jackson foi indiciado por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria