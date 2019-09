Em menos de uma hora, zona Sul registra segundo homicídio

Gabriel foi reconhecido por moradores como comerciante de drogas | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Gabriel Costa de França, de 26 anos, foi assassinado com tiros à queima roupa na noite desta segunda-feira (23). O crime aconteceu por volta das 19h na rua Nova Esperança, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da capital.

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para o local com denúncias de tiro com arma de fogo e ao chegarem no local já encontraram Gabriel sem vida.

Os delegado plantonista da Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Guilherme Antoniazzi, comentou sobre o homicídio e ressaltou sobre as frequentes ocorrências de briga entre facções por tráfico de drogas, na zona Sul.

"Os populares informaram que a vítima comercializava drogas no bairro e que teria sido perseguido por três homens que atiraram contra ele várias vezes", disse o plantonista.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) constataram que a vítima foi alvejada com sete tiros que atingiram os braços, tórax e costas.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de necropsia.

A polícia vasculhou a área, mas até a publicação dessa matéria nenhum envolvido no crime havia sido identificado ou preso.