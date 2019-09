Bandidos invadem casa e abandonam drogas no quintal durante fuga

Manaus - Após denúncias anônimas, policiais apreenderam quatro quilos de maconha na noite desta segunda-feira (23). O caso aconteceu por volta das 20h, na rua 18, no Conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

Conforme as informações do tenente Leandro Tavares, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que esteve na frente da ocorrência, a equipe recebeu um chamado da moradora da casa sobre a existência da droga no quintal da casa.

"Chegamos na casa da senhora que acionou nossa equipe e ela nos disse que os suspeitos invadiram residência e abandonaram o entorpecente no terreno dela. No local encontramos os pacotes com a droga, em seguida fizemos patrulhas, mas ainda não localizamos os elementos", disse o tenente Leandro.

A guarnição apreendeu os entorpecentes e encaminhou o material para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi apresentado e realizados os procedimentos cabíveis. A equipe policial segue em busca dos suspeitos na região da zona Norte.