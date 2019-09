Em Manaus, homem é executado a tiros na Cidade de Deus

O suspeito chegou perguntando por uma mochila antes de atirar na vítima | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Um homem identificado como Johnny Marques de Queiroz, de 30 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (13), por volta das 21h10, na rua São João, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados por moradores com denúncias de tiros com arma de fogo no local.

De acordo com uma agente policial, que não quis se identificar, a família da vítima contou que não conhece o suspeito.

"A família disse que um homem, ainda não identificado, chegou na residência perguntando por uma mochila, mas Johnny disse não saber, então o suspeito sacou o revólver e disparou contra ele" disse.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia do corpo ainda no local do crime e constataram que pelo menos cinco tiros atingiram a vítima, na cabeça e costas.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local para coletar informações com familiares e testemunhas sobre o crime e seguir com as investigações.

O corpo de Jhonnys foi removido do local por funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O suspeito segue sem identificação e a polícia faz buscas na área para tentar efetuar a prisão.