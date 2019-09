Execução no meio da rua assusta moradores em Manaus

Os suspeitos estavam em um carro de cor branca, de modelo e placa desconhecidos | Foto: Jhonata Lobato

Manaus – Moradores da rua Joinville, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, se assustaram com uma execução de um homem no meio da via, na noite desta segunda-feira (23). Thiago Nobre, estava caminhando pela rua, quando foi abordado por homens, ainda não identificados que dispararam diversas vezes contra ele.

O crime aconteceu por volta das 22h e de acordo com o tenente Luciano, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores não quiseram falar sobre o caso por medo de represálias.

“Por se tratar de uma área de risco, infelizmente a população fica muito intimidada em repassar informações para a ajudar no trabalho da polícia”, disse o tenente.

Em poucas informações repassadas para a polícia, testemunhas contaram que os suspeitos estavam em um carro de cor branca, de modelo e placa desconhecidos.

“Chegamos ao local pouco minutos após o crime, mas moradores não quiseram falar muito, apenas disseram que três homens estavam no veículo e surpreenderam a vítima com os tiros”.

O tenente contou que a perícia no corpo identificou perfurações de pelo menos três calibres de arma de fogo.

”A perícia verificou que ele foi atingido por disparos de armas com calibre 380, 40 e calibre 12, muito comuns no mercado e geralmente usado pelos criminosos”.

O corpo foi removido por funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia dos agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científico da Polícia Civil.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), estiveram no local para coletar informações que ajudem na investigação do crime.