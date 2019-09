Você viu esse homem? Ele fugiu do presídio de Manaus nesta segunda

O interno cumpre pena por roubo e estupro no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), | Foto: Divulgação

Manaus - O detento Genival Coelho da Silva, de 40 anos, fugiu do Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), localizado no km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), na manhã desta terça-feira (24).

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o interno cumpre pena por roubo e estupro no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), desde 2018, e fazia parte do grupo de trabalhadores da unidade.

“Foi um fato isolado, pois o trabalho dos reeducandos já gerou uma economia de R$ 5 milhões ao cofres do estado”, afirmou o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

A população pode dar informações sobre o paradeiro do fugitivo por mensagem de WhatsApp da Seap (99297-3068). As informações serão mantidas em sigilo.

*Com informações da assessoria