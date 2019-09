Carro roubado é recuperado em menos de 24 horas em Manaus

Na tarde dessa segunda-feira (23), por volta das 15h30, no bairro Japiim, Zona Sul da capital, uma ação policial resultou na recuperação de um carro com restrição de roubo e na apreensão de um simulacro de arma de fogo. O veículo foi roubado na noite do último domingo (22), por volta das 21h, no bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade.

A perseguição policial resultou em troca de tiros entre os infratores e a equipe policial | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

De acordo com o Delegado Sinval Barrorso, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), na ocasião do roubo do veículo, a vítima, um homem de 38 anos, estava estacionando o carro dele, um Ford Fiesta, de cor preta, da montadora GM, na rua Constelação Cruzeiro do Sul, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, quando dois indivíduos, um deles munido de arma de fogo, abordaram-no e subtraíram o veículo. Na ocasião, nas dependências do transporte, havia objetos pessoais da vítima, além do aparelho celular dela.

Delegado Sinval Barroso | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

“Por meio de denúncia anônima, tomamos conhecimento de que o veículo estaria circulando pelo bairro Japiim. Imediatamente os policiais civis do departamento se deslocaram ao lugar do fato, onde, por volta das 15h30, foi possível avistar o veículo ocupado por quatro indivíduos, circulando em via pública. Foi iniciada perseguição policial, que resultou em troca de tiros entre os infratores e a equipe policial. Instantes depois, o bando abandonou o veículo e empreendeu fuga por uma comunidade situada naquele mesmo bairro”, relatou Barroso.

Simulacro de arma de fogo foi encontrado no interior do veículo roubado | Foto: Divulgação

O diretor do DRCO informou que o veículo foi apreendido, e no interior dele foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Barroso destacou que o carro será periciado e posteriormente devolvido à vítima. As investigações em torno do caso prosseguem para identificar os envolvidos e indiciá-los pelos crimes.

*Com informações da assessoria.