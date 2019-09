Mais de 120 mil munições são apreendidas no Centro de Manaus

Marília Campello, delegada adjunta da DEHS | Foto: Erlon Rodrigues/ PC-AM.

Manaus – Um mandado de busca e apreensão em um estabelecimento, resultou na prisão de José Cláudio de Paiva Vacaro, de 35 anos, na manhã desta terça-feira (24). A operação aconteceu na rua Pedro Botelho, no Centro de Manaus. Com o suspeito foram apreendidas mais de 120 mil munições de uso permitido, e revolveres calibre 380, 38, 22 e 16, armazenadas no lugar sem a devida autorização.

O cumprimento do mandado foi realizado pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), sob coordenação dos delegados Raphael Campos e Marília Campello, titular interino e adjunta, respectivamente, da unidade policial.

A delegada adjunta contou sobre a autuação realizada para capturar José dentro da própria loja onde comercializava guardava o arsenal. A delegada informou ainda que o suspeito é filho de um também comerciante em Rondônia, cujas lojas são investigadas.

“Além das 120 mil munições e dos calibres 380, 38, 22 e 16, apreendemos ainda cerca de 15 mil unidades de espoleta, 227 quilos de balins, 457 cartuchos de metal, 80 quilos de pólvora”, disse Campello.

José foi autuado em flagrante pela comercialização ilegal de munição de uso permitido. Ao término dos procedimentos na sede da DEHS, ele será levado para audiência de custódia.