FDN acreditava que ‘Barbie' era ‘X9’ e entregou traficantes à polícia

O suspeito foi capturado debaixo de uma cama, na casa da mãe dele, na comunidade Bairro do Céu, no Centro | Foto: Divulgação

Manaus - Com exclusividade uma fonte policial informou ao Em Tempo que os membros da facção criminosa Família do Norte (FDN) acreditavam que “Barbie” atuava como “X9”. Devido a jovem ser ligada diretamente com a liderança e Comando Vermelho (CV). A organização criminosa rival suspeitava que ela estaria delatando à polícia os traficantes que atuavam nas casas noturnas do Centro de Manaus.



Conforme a polícia, os membros da FDN também temiam que "Barbie" tomasse o comando do tráfico de drogas no na região do Centro, onde a facção domina o comércio de entorpecentes em boates e casas noturnas.

“Como ela trabalhava dentro da boate o medo da FDN era de perder o território para o CV no local. Ela também conhecia os responsáveis pelas vendas dos entorpecentes naquela região e os rivais suspeitavam que ela estava entregando esses traficantes para a Rocam e Força Tática”, disse a fonte.

No último final de semana pelo menos quatros envolvidos com o tráfico de drogas foram detidos pelas equipes da Polícia Militar.

Matheus Rogério foi autuado homicídio qualificado | Foto: Divulgação

Prisão

As informações vieram após a prisão do autor dos disparos que vitimou “Barbie”. Matheus Rogério Machado de Castro, de 20 anos, foi capturado na comunidade Bairro do Céu, no Centro. Ele estava escondido debaixo da de uma cama, na casa da mãe dele na comunidade.

Matheus foi localizado após a equipe de investigação analisar imagens das câmeras de segurança do local do crime. Ele é monitorado por tornozeleira eletrônica e responde pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

O suspeito foi conduzido até 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde confessou ter envolvimento no assassinato de “Barbie”. Pelo menos outros dois homens estão sendo procurados pela participação no crime.

“O Matheus contou que foi de Uber até o local do crime onde foi contratado para matar a mulher. Ele recebeu a arma de um homem identificado apenas como Fagner, que depois o ajudou na fuga. Um terceiro suspeito foi responsável por ligar e atrair a jovem para a emboscada”, explicou a fonte policial.

Matheus Rogério foi autuado homicídio qualificado. Outros detalhes sobre o caso devem ser repassados durante coletiva de imprensa prevista para acontecer na manhã desta quarta (25), na sede do 24º DIP.

O caso deu repercussão Nacional devido ao histórico criminal da vítima | Foto: Divulgação

O crime

A garota de programa Fernanda Caroline Chaves Pinho foi assassinada com quatro tiros na noite de segunda-feira (23), na rua Lobo D'Almada, no bairro Centro. A área é conhecida como ponto de prostituição na capital.

Segundo informações da polícia, Fernanda pode ter sido morta em uma emboscada. A jovem estava em uma boate de striptease, onde trabalhava, quando recebeu uma ligação misteriosa.

Ao chegar no encontro marcado, Fernanda foi surpreendida a tiros por um homem que estava a pé. A jovem não resistiu e morreu ainda no local.