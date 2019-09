Aposentado reage a assalto e acaba morto por criminosos no AM

Manaus - O aposentado Boanerges Aguiar de Lima, de 59 anos , foi encontrado morto com lesões por arma de fogo. O fato aconteceu na terça-feira (23), no sítio dele, situado na estrada de Novo Airão, (a 107 quilômetros de Manaus de Manaus).

Segundo informações da polícia, homens não identificados invadiram o sítio do aposentado para roubar. Durante a ação, Boanerges reagiu e tentou pegar um terçado.

Entretanto, o aposentado foi atingido com tiro de espingarda na região do peito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O autor usou uma arma com munição calibre 12.

Após o crime, os criminosos fugiram levando uma motocicleta, uma televisão Led e outros pertences da vítima, que era natural de Manacapuru. Até o momento, não há pistas dos assassinos.

O corpo da vítima deu entrada no Instituto Médico Legal (IML), por volta das 22h30, para exames de necropsia. A causa da morte apontou asfixia mecânica, compressão da traqueia, hematomas na região do pescoço, trauma no pescoço e tórax, além de trauma perfuro-contundente.

O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, que vai investigar o crime.