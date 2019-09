Homem é preso por homicídio e tráfico no Monte das Oliveiras

Muller Victor Batista da Silva, de 25 anos, preso pelos crimes de tráfico e homicídio | Foto: ERLON RODRIGUES/PC-AM

Manaus – Suspeito de atuar em tráfico de drogas, Muller Victor Batista da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (24). Além do flagrante foi cumprido o mandado de prisão, nome de Muller, pelo assassinato de um homem em agosto desse ano. A prisão aconteceu às 17h, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital.

De acordo com o delegado Fábio Aly, titular do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que esteve na frente da operação, o suspeito era investigado desde abril, quando fugiu pelo telhado de uma casa, de uma abordagem no Monte das Oliveiras.

“Desde então, estávamos recebendo várias denúncias sobre o paradeiro dele, até que nós conseguimos confirmar. Fomos até o local, onde o encontramos e apreendemos 10 trouxinhas de entorpecentes, em pedra, duas porções médias de cocaína e uma porção média de maconha”, explicou o delegado.

Entorpecentes apreendidos com o suspeito | Foto: ERLON RODRIGUES/PC-AM

O delegado Raphael Campos, titular interino da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), contou que Muller era investigado pela morte de Vanderlan Souza da Cruz, de 34 anos, que aconteceu em uma casa situada na rua Faveiro, no Monte das Oliveiras.

“Houve uma abordagem policial no referido bairro, e o autor, para fugir da polícia, se escondeu no quintal da residência da vítima. Houve uma discussão entre os dois e, naquele momento, ele já ameaçou o Vanderlan, dizendo que ia voltar para matá-lo. Mais tarde, no mesmo dia, o autor retorna à residência, disse que queria conversar, fez com que a vítima saísse de dentro da casa, e já começou a efetuar os disparos”, explicou o delegado.

Muller também é investigado por envolvimento em outros dois homicídios. O suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas e foi indiciado por homicídio qualificado.

Devido ao flagrante por tráfico de drogas, ele será levado para audiência de custódia e depois será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.