Vídeo: homem é perseguido e morto em recepção de hospital

Policiais Civis da DEHS estiveram na unidade para colher informações | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus – O guardador de carros, Tony Franceilton Ferreira dos Santos, conhecido como "Peteleco", de 32 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (25). O crime aconteceu por volta das 20h25 quando um homem, ainda não identificado, perseguiu a vítima até a recepção do Hospital Santa Julia, localizado na rua Ayrão, Centro de Manaus e disparou diversas vezes contra ele.

O delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios de Sequestros (DEHS), esteve com a equipe da especializada na unidade hospitalar e conversou com funcionários e pacientes que testemunharam o ocorrido.

“Estamos analisando as imagens internas para entendermos melhor como aconteceu. Ele levou entre oito e nove tiros. Nós vamos conversar com a esposa da vítima para traçarmos o perfil dele e assim prosseguir com as investigações”, disse o plantonista.

A direção do hospital se manifestou em nota publica sobre o caso | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

No momento da execução muitos pacientes estavam na recepção da unidade de saúde, por sorte, ninguém ficou ferido com os disparos.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia do crime e após os procedimentos, o corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

Tony tem antecedentes criminais, mas os policiais civis irão apurar mais a fundo sobre o caso para repassar as informações de interesse público a imprensa.

A direção do hospital se manifestou em nota publica relatando a disponibilidade para colaborar com a polícia nas investigações do caso.

Até o momento da publicação desta matéria, o suspeito ainda não havia sido localizado.

Repórter atingido

Durante a perseguição contra Tony Franceilton, o repórter Gabriel Ricardo, do site Amazonas 1, foi atingido pelos disparos.

Gabriel estava em uma lanchonete em frente ao hospital quando foi baleado. O tiro atingiu as costas do repórter, que foi socorrido e atendido na mesma unidade onde aconteceu o crime. Ele passou por avaliação médica e não corre risco de morte.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo