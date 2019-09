Corpo encontrado em cova em Manaus não é de Cezar Belarmino

Manaus - O corpo do sexo masculino , encontrado na tarde desta quinta-feira (26), em uma construção de alvenaria na Zona Norte de Manaus, não é de Cezar da Silva Belarmino, de 30 anos, desaparecido deste o dia 6 de setembro deste ano. O corpo foi desenterrado na comunidade Fé em Deus, no bairro Nova Cidade, com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A confirmação que a identificação do corpo não é de Cezar veio do próprio pai, por telefone ao Portal Em Tempo, ainda nesta tarde. Valdercir Belarmino, pai de Cezar, esteve presente na identificação do corpo.

“O corpo não é do meu filho. O Cezar possui três tatuagens, um desenho de um mago no abdômen, meu nome no braço esquerdo e o nome Cleonice nas costas. Fomos a única família presente lá, não tinha nenhuma outra para identificar”, relatou Valdecir.

Desaparecimento

De acordo com o pai de Cezar, no dia em que desapareceu, por volta das 8h, o homem saiu da casa onde moram, situada na rua 242, no conjunto Cidadão 12, bairro Nova Cidade, zona norte da capital e, desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Cezar, ligar para o número: (92) 99455-8746, 99108-9329 ou 99273-2989.

Conforme o pai do desaparecido, da última vez em que foi visto, Cezar estava vestindo bermuda jeans e calçava uma sandália marrom.

Corpo não identificado

Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, o corpo encontrado nesta tarde permanece sem identificação até a publicação desta matéria.

Conforme o capitão Newton, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Policia Militar do Amazonas (PM-AM), a equipe foi acionada por volta de meio-dia pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) sobre o recebimento de denúncia da existência de um corpo enterrado na comunidade.

"Chegamos na comunidade e levamos aproximadamente 30 minutos para encontrar o local em que o corpo estava enterrado - inclusive a cova já estava cimentada e ali já havia sido iniciada a construção de uma casa de alvenaria. Desta vez, foi pouco tempo de procura graças à cadela Ronda, porque se fosse apenas pessoas procurando o corpo duraria horas ou até dias. A ronda, nesse caso, tem papel fundamental nas buscas pois é especialista em farejar cadáver", informou o capitão.

Após a cadela localizar a região em que o corpo estava enterrado, segundo o capitão do CIPCães, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada para atuar na remoção do cadáver que, posteriormente, será entregue ao Instituto Médio Legal (IML), também na Zona Norte, onde passará por procedimentos de necropsia e identificação.