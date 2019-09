Dupla é presa por aplicar golpe de venda e financiamento de veículos

A dupla cometia o crime na empresa AG Veículos, localizada na Zona Leste de Manaus | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Manaus - Glenn Azrak Benitah, 22 anos e Rinaldo Rabelo de Castro, 47 anos, sócios da empresa AG Veículos, localizada na Zona Leste de Manaus, foram presos na tarde dessa quarta-feira (26) por estelionato e associação criminosa. Segundo a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) os dois homens aplicavam golpes relacionados à compra e venda de automóveis e financiamento fraudulento. Ao todo, 24 vítimas já foram identificadas.

A AG Veículos era uma loja de compra e venda de veículos zero e seminovos. Não há informações detalhadas sobre quando os golpes começaram. Os donos da empresa selecionavam as vítimas, pelo menos, de duas maneiras. Pegavam, entre os clientes, aqueles que buscaram a concessionária para vender seu veículo usado e os que estavam interessados em comprar novos automóveis. No total, o prejuízo estimado às vítimas é de R$ 300 mil.



Delegado Demetrius Queiroz | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Segundo o delegado Demetrius Queiroz, adjunto da Derfd, os donos da concessionária realizavam financiamentos em instituições bancárias, em nome das vítimas, para comprar os automóveis, mas não faziam a entrega. De posse dos carros, colocavam novamente à disposição para venda. Há casos, ainda, de pessoas que deixaram o automóvel no local para venda, e até hoje não receberam o pagamento pela transação.

“Várias vítimas procuraram a Derfd para registrar boletins referentes de cobranças do financiamento de veículo das quais elas não tinham conhecimento do fato, e, ao analisar junto ao banco, pedimos as informações, ouvimos, pegamos cópias dos contratos desses veículos. Todos foram financiados pela AG veículos, A de Anderson e G de Glenn, os dois proprietários da loja”, salientou Queiroz.

Ainda conforme a autoridade policial, as investigações iniciaram após o caso vir à tona no dia 31 de julho, quando os empresários sumiram e abandonaram a loja sem nenhum carro. Outro integrante do trio golpista, o empresário Anderson Carlos de Oliveira Teles está foragido.



“Os clientes iam, deixavam o carro na loja para ser vendido, Anderson vendia para terceiros, financiava no nome do novo comprador, mas não repassava o dinheiro para a vítima, não avisava para quem foi vendido o carro e o carro ficava sem paradeiro”, disse.

Veículos recuperados

Pelo menos 16 automóveis foram adquiridos de forma fraudulenta, sendo 12 carros. Durante as diligências, a Polícia recuperou quatro veículos, e uma lancha.

*Com informações da assessoria