Fechado há 4 meses, Tropical Hotel vira reduto de criminosos em Manaus

Usuários de drogas estão se aproveitando da falta de segurança do local e fazendo uso da área | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores e frequentadores da área do Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, denunciam a falta de segurança e práticas ilícitas no estacionamento do Resort Hotel Tropical, fechado em maio deste ano por conta de dívidas.

Segundo relatos, o local tem servido para entrada de menores para consumo de drogas e bebidas alcoólicas, aliciamento e até prostituição.

Os denunciantes expressaram preocupação com a falta de segurança do local, que se encontra abandonado e representa risco aos frequentadores da área, moradores e hóspedes do Tropical Executive, que fica ao lado do resort fechado. No local, ainda funciona um estacionamento privativo, com cancela e cobrança de vagas.

De acordo com empresário Leocadio Lopes, usuários de drogas estão se aproveitando da falta de segurança do local e fazendo uso da área. “O resort tinha a segurança, que impedia essas coisas acontecerem, mas, desde que fechou, a área está abandonada”, disse.

A diretoria do Tropical Executive informou que está acionando os órgãos públicos municipais e estaduais para formalizar denúncia e que tomará as devidas providências para coibir essas práticas nas proximidades do hotel.

*Com informações da assessoria