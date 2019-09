Homens são presos por tráfico de drogas no Monte Horebe

Policiais entram na área de mata para procurar provas de crime | Foto: CARLOS SOARES/SSP-AM

Manaus - Quatro homens envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos na manhã desta sexta-feira (27), com 416 porções de entorpecentes, entre oxi, cocaína e maconha. Policias civis e militares efetuaram as apreensões que aconteceram na avenida Comendador João Cruz, na invasão Monte Horebe, localizada no Residencial Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Os presos são Adenilson Queiroz de Fonseca Filho, de 24 anos; Kessi John Teixeira de Moraes, de 22 anos; Cleiton Vargas Franco, de 19 anos; e Natanael Carneiro Costa, de 19 anos. Eles foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais civis e militares atuaram na operação | Foto: CARLOS SOARES/SSP-AM

O delegado Jeff MacDonald, titular da Seccional Norte, contou que a operação foi realizada com base nas denúncias e investigações sobre a criminalidade, crime ambiental e contra a vida.

“Monte Horebe está crescendo de forma desproporcional. Realizamos essa operação de reconhecimento de área, e verificando de concreto o que realmente existe, adentrando nas matas para fazer as incursões qualificadas. As operações vão continuar”, disse o titular.

Dois cães farejadores auxiliaram na operação, a cadela Hera, da Secretaria de Segurança Pública, e a cadela Honda, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães). Com a ajuda dos cães os policiais acaram um local com vestígios de violência, sangue, corda, roupa com sangue e covas.