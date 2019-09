Em Manaus, 'Coroa' é morto com cinco tiros em acerto de contas

Manaus - Eliezer de Oliveira Freire, de 42 anos, conhecido como “Coroa” foi atingido com cinco tiros por um homem ainda não identificado na manhã deste sexta-feira (28), por volta das 11h, no Beco dos Escoteiros, localizado no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi atingida na com um tiro na cabeça, um no peito, um no coração e dois no tórax.

Segundo os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram acionados para atender a ocorrência, Eliezer era usuário de drogas e possivelmente a motivação do crime tenha sido por estar em débito com traficantes.

Os familiares de Eliezer chegaram a levá-lo no Serviço de Pronto de Atendimento (SPA) Joventina Dias, porém, a vítima não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

O suspeito do crime permanece foragido. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).