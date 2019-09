Homem que furtou vestidos de noiva é preso neste sábado (28)

Manaus - Deuteronômio de Freitas, de 20 anos, foi preso na tarde deste sábado (28) suspeito de roubar uma loja de noivas localizada na avenida Umberto Calderaro, na Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo os donos da loja, o suspeito furtou vestidos de noiva, ternos e tiaras, trazendo um prejuízo de aproximadamente R$ 14 mil.O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (23).

Segundo policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após a prisão foi constatado que as características do homem que aparecia no vídeo de segurança da loja coincidia com as do suspeito.

Imagem retirada da câmera de segurança da loja furtada | Foto: Reprodução

Questionado pelo policiais sobre o que fez com o material roubado, Deuteronômio informou que após realizar o assalto passou os objetos para um amigo que ficou responsável de realizar a venda do material furtado no Centro de Manaus.

Entretanto, o tenente da 16ª Cicom afirmou que é comum os suspeitos darem essa versão para desviar a atenção da investigação. O caso será investigado pela Delegacia Especializada De Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).