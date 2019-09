Suposto artefato explosivo é encontrado neste domingo (29) em Manaus

Manaus - Suposto artefato explosivo foi encontrado na manhã deste domingo (29) na avenida Marginal Esquerda, nas proximidades do Igarapé do Passarinho, localizado no Conjunto Galileia, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Grupo Marte) foi acionado para atender a ocorrência.



A equipe realizou o isolamento do local e realizou o desarmamento do suposto explosivo. Após a detonação, que aconteceu por volta das 10h, o grupo retirou os vestígios da bomba e levará para a base do Grupo Marte, onde realizarão as devidas análises periciais para verificar o potencial lesivo do suposto explosivo.

Os moradores da área informaram também que há a suspeita da existência de outros explosivos próximos ao Igarapé do Passarinho. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) irá investigar a veracidade desta informação.

Os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), também estiveram presentes no local. Após os procedimentos necessários, realizaram a liberação da avenida e os pedestres e condutores já podem transitar pela via pública.